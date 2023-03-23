İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefallerinin bu yolculukta daha fazla mesafe kat etmesine neden olacak. Daha önce su seviyesinin yüksek olması sayesinde kısa sürede akarsu yataklarına ulaşan balıkların, bu yıl çekilme nedeniyle tatlı sulara göç yolunda daha uzun mesafeyi aşması gerekecek.

