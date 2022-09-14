İnancı ve hırsıyla kanseri yendi

Kocaeli Derince'de yaşayan 14 yaşındaki Barış Altun'un beyninde 6 yıl önce hücre bulundu. Langerhans Hücreli Histiositoz (LTT) adı verilen kanser türüne yakalanan Barış, yıllar süren hastalık savaşından galip ayrıldı. Tamamen iyileşen Barış için yakınları sürpriz kutlama organize etti.



'Bu hastalığın bir gün biteceğine kendimi inandırdım' diyen Barış Altun, "Sonunda bitti ve şu an aşırı mutluyum. Bugün hiç böyle bir kutlama sürprizi beklemiyordum. Kardeşimle oyun oynuyordum. Bir anda böyle sürpriz görünce çok heyecanlandım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.