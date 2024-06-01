İmkansızlıklar içinde şampiyonluk

Slovakya'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, yaklaşık 25-30 yıllık yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlar ile çalışarak hazırlandığı organizasyondan 1'incilik ile döndü.

Yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlarla antrenman yapmasına rağmen her gün kendisini geliştirmek için yoğun çaba gösteren Zeynep, şimdi de dünya şampiyonası için hazırlık yapıyor. Zeynep daha iyi imkanlarda çalışabilmek için destek bekliyor.