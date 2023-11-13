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13 Kasım 2023 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 08:23:00

İmece kültürünü yaşatan köy

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Karabük'ün Eflani ilçesi Çukurören köyü sakinleri, çiftçilikten inşaata kadar tüm işlerini imece usulüyle yapıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesi Çukurören köyü sakinleri, atalarından miras aldıkları geleneği yaşatarak çiftçilikten inşaata kadar tüm işlerini imece usulüyle yapıyor. Köylüler, sosyal tesis, çeşme, bahçe duvarı, odunluk ve fırın gibi inşaat işleri ile çiftçilik faaliyetlerini dayanışma ile sürdürüyor.

Çalışan eşlerine yemek ve çay yaparak destek olan kadınlar da ekmek ve kışlık ürünleri imece usulüyle üretiyor. Mahalle sakinleri "Odunluk, ahır, ev yaptık, hasat zamanı ekini olanlara yardım ediyor birlikte işi tamamlıyoruz. Amacımız, atalarımızdan bize miras kalan geleneği yaşatmak" diyor.

Etiketler : karabük eflani köy imece
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