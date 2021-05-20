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20 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00

İmamın şaşırtan azmi: Minareyi boyamak için dağcı oldu

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Giresun Eynesil ilçesi'nde imam Hüseyin Avni Öztürk, 2 yıl önce ilk görev yeri olan Yarımca Köyü Camisi'ne atandı.

Giresun Eynesil ilçesi'nde imam Hüseyin Avni Öztürk, 2 yıl önce ilk görev yeri olan Yarımca Köyü Camisi'ne atandı. Cami minaresinin eskidiğini fark eden imam, boyatmaya karar verdi. Ancak boyama masrafının 15 bin liraya mal olacağını öğrenen Öztürk, endüstriyel dağcılık eğitimi alarak işi kendi yapmaya karar verdi.

29 yaşındaki Öztürk, 45 metrelik minarenin şerefesine çift halat düzeneği kurdu. Biri makaralı olan düzenekle boya kutusu ve fırçayı kullanan Öztürk, diğer halata tırmanıp, boyama yaptı. Boya işini 2 günde tamamlamayı hedefleyen Öztürk, "Talep ve izin halinde çevredeki diğer minareleri de boyayabilirim" dedi.

Etiketler : giresun eynesil hüseyin avni öztürk camii imam
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