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20 Ocak 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 19:30:00

İlmek ilmek umut işliyor

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5 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan, yatağa bağımlı hale gelen ve konuşamayan Ceylin azmi sayesinde sağlığına kavuştu. Şimdi el emeği çantalar yaparak kazancını kanser hastalarının tedavisi için bağışlayan Ceylin, bu sayede çocuklara umut oluyor.

ONLARIN HALİNDEN ANLIYOR

İzmir'de yaşayan Ceylin Kubalı'ya (18), beş yıl önce beyin tümörü teşhisi konuldu. Geçirdiği ameliyat sonrası sendrom yaşayan Ceylin yatağa bağımlı hale gelip konuşamaz oldu. Ardından 1,5 yıl ABD'de kemoterapi ve radyoterapi gördü. Hem kendi yaşama azmi hem de ailesinin desteği ile kanseri yenen Ceylin, şimdi kendisi gibi tedavi gören çocuklara destek oluyor.

EN GENÇ BAĞIŞÇI PLAKETİ

El emeği çantalar yaparak internetten satan Ceylin, elde ettiği gelire hiç dokunmadan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlıyor. Katkıları nedeniyle '2021 yılının en genç bağışçısı' plaketini kazanan Ceylin, derneğe ait Bornova'daki bir evin de tadilatını üstlendi. Ceylin "Umutsuzluğa kapılırsak ölürüz. Bir çocuğun yüzünde gülümseme olmak, her şeyden değerli" diyor.

Etiketler : izmir beyin tümörü ameliyat bağış
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