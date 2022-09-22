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22 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00

İlmek ilmek iyilik örüyorlar

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Ferda Yertut'un, 25 yıl önce oğlu için çizgi film karakterlerinden esinlenerek ördüğü atkı ve bereler, bir 'iyilik hareketi'ne dönüştü.

Mersin'de 51 yaşındaki Ferda Yertut'un, 25 yıl önce oğlu için çizgi film karakterlerinden esinlenerek ördüğü atkı ve bereler, bir 'iyilik hareketi'ne dönüştü. Yertut, şehir şehir gezip kendisiyle aynı kaygıyı yaşayan kadınlarla birlikte atkı ve bere örüyor; sonra bunları Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırılmasını sağlıyor. SONER KAN

Etiketler : İlmek ilmek iyilik örüyorlar Mersin Ferda Yertut
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