İlmek ilmek iyilik örüyorlar

Mersin'de 51 yaşındaki Ferda Yertut'un, 25 yıl önce oğlu için çizgi film karakterlerinden esinlenerek ördüğü atkı ve bereler, bir 'iyilik hareketi'ne dönüştü. Yertut, şehir şehir gezip kendisiyle aynı kaygıyı yaşayan kadınlarla birlikte atkı ve bere örüyor; sonra bunları Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırılmasını sağlıyor. SONER KAN