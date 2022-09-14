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14 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00

İlkel salla dere geçip, keçi sağıyorlar

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Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor. Kadınlar, bölgeye bir köprü yapılmasını istiyor.

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor. Kadınlar, bölgeye bir köprü yapılmasını istiyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, arazi yapısı nedeniyle hayvanlarını köylerine 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlatıyor. Hayvanlar, yaylaya her gün gidip, dönmek zorunda kalan kadınlar tarafından sağılıyor. Yaklaşık 12 kilometre kamyon kasasında yolculuk yapan kadınlar, Zap Deresi'ni tahtadan yaptıkları derme çatma ilkel sallarla geçiyor. Bu tehlikeli yolculukta köyün erkekleri ise taşa sabitledikleri halatı çekerek salın hareket ettiriyor. Dereyi aşan kadınlar, ellerinde süt bidonlarıyla yaklaşık 5 kilometrelik patika yolu yürüyerek yaylaya ulaşıyor. Tehlikeli ve yorucu yolculuğun ardından kadınlar, yaklaşık 2 bin keçinin sütünü sağdıktan sonra bu kez de dolu süt bidonlarıyla geldikleri yoldan tekrar köylerine dönüyor.

Önceki yıllarda bu yöntemle suya düşerek hayatını kaybeden kadınların olduğunu anlatan köylüler, bulundukları bölgeye köprü yapılmasını istiyor.

Etiketler : İlkel sal DERE KEÇİ SAĞIMI Zap Deresi Hakkari
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