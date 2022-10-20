İlk yardım bilgisi hayat kurtardı
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait tesise gelen Osman Yılmaz, incir yerken nefes alamayınca aracından inip koşarak yanlarına geldiği çalışanlardan yardım istedi.
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait tesise gelen Osman Yılmaz, incir yerken nefes alamayınca aracından inip koşarak yanlarına geldiği çalışanlardan yardım istedi. İlk yardım bilgisine sahip bir istasyon görevlisi, Heimlich manevrası ile Yılmaz'ın boğazına kaçan cismi çıkarttı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.