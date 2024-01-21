İlk Türk astronot sayesinde hayallerine kavuşacak

Bursa'da yaşayan Şenol Şanlı, emekli olmasının ardından teleskoplara ve gökyüzünü gözlemlemeye merak saldı. Kendi kendini yetiştirerek gök bilimi ve uzay hakkında birçok şey öğrenen Şanlı, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Burada kendi yaptığı teleskopla ayı gözlemlemeye başladı.

Ayın evrelerinin fotoğrafını çeken Şanlı, daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nu fotoğraflamaya başladı. Şanlı, uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin ardından en uygun zamanda ayın önünden geçerken fotoğrafını çekeceğini söyledi.