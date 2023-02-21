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21 Şubat 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 11:00:00

İlk konteyner heyecanı

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Oyuncu İlker Kızmaz asrın felaketi sonrası takdir toplayan bir çalışmanın içerisinde yer aldı.

Oyuncu İlker Kızmaz asrın felaketi sonrası takdir toplayan bir çalışmanın içerisinde yer aldı. Oyuncu, afet bölgesindeki depremzedelerin barınma sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Kızmaz, bir grup gönüllü arkadaşıyla birlikte deprem bölgelerine konteyner ev yapımına başladılar. Gece - gündüz çalışmalara katılan Kızmaz, avadanlık çantasını alıp işe koyuldu. Oyuncu ve arkadaşları bölgedeki ilk evi tamamlamak için canla başla çalışıyor.

Etiketler : İlk konteyner heyecanı Oyuncu İlker Kızmaz asrın felaketi

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