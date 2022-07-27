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27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00:00

İlk fotoğraf mutluluğu

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Munzur Dağı eteklerindeki Sohmarik yaylasında çadırlarda yaşayan köy halkı ulaşımı zor olan yaylaya belgesel ekibi gidince şaşırdı. Hayatlarında ilk kez fotoğraf makinası gören, çekilen fotoğrafları inceleyen köy kadınlarının mutluluğu ve sıcak sohbetleri yürekleri ısıttı.

2400 RAKIMLI YAYLA

Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur dağı eteklerindeki 2400 rakımlı Sohmarik yaylası adeta saklı cenneti andırıyor. Yaylada kadınlar besicilik yapıp tulum peyniri üretirken çocuklar kuzularla vakit geçiriyor. Ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla insanın uğrayamadığı Kemah ilçesine bağlı yaylaya belgesel ekibi gitti.

VİZÖRDEN BAKTILAR

Erzincan'ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere belgesel çekmek için yaylaya çıkan Muhammet Kösem ve ekibi, fotoğrafçı Elif Öz, yörenin çadırlarda konaklayan kadınlarıyla bir araya geldi. İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışıp, çekilen fotoğrafları inceleyip vizörden bakan köy kadınlarının mutluluğu, kendi aralarındaki diyalogları yürekleri ısıttı.

Etiketler : sohmarik yaylası munzur dağı fotoğraf
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