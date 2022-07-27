İlk fotoğraf mutluluğu

2400 RAKIMLI YAYLA



Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur dağı eteklerindeki 2400 rakımlı Sohmarik yaylası adeta saklı cenneti andırıyor. Yaylada kadınlar besicilik yapıp tulum peyniri üretirken çocuklar kuzularla vakit geçiriyor. Ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla insanın uğrayamadığı Kemah ilçesine bağlı yaylaya belgesel ekibi gitti.

VİZÖRDEN BAKTILAR

Erzincan'ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere belgesel çekmek için yaylaya çıkan Muhammet Kösem ve ekibi, fotoğrafçı Elif Öz, yörenin çadırlarda konaklayan kadınlarıyla bir araya geldi. İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışıp, çekilen fotoğrafları inceleyip vizörden bakan köy kadınlarının mutluluğu, kendi aralarındaki diyalogları yürekleri ısıttı.