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31 Ocak 2023 Salı 18:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 18:30:00

'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı.

Açıklamasında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

İLK ETAPTA 13 İLİN KURALARI ÇEKİLECEK

'İlk Evim Arsa' projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat: Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat.

2 Şubat: Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye.

3 Şubat: Mardin, Niğde.

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sosyal Konut Projesi Murat Kurum İlk Evim Arsa
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