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11 Mart 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 16:00:00

İlk ‘alo'nun üzerinden 146 yıl geçti

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Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı.

Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı. Bell, kendi icadı "sesli telegraf" cihazını kamuya tanıtmak için yaptığı gösterimde, bir kabloya bağlı ses vericisiyle yan odadaki alıcının başındaki asistanına "Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum" mesajını iletti.

Etiketler : alo'nun ilk telefon konuşması 10 Mart 1876 Alexander Graham Bell
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