İlişkiyi canlı aşkı bağlı tutmanın sırrı

''Dağılın bir daha eşleşiyoruz'' diyesiniz gelse bile seçimlerimiz dalgın ve dağılmış duygular üzerine inşa edilebiliyor. Aşk iki kişi yaşanacak bir duyguyken, yolun sonunda tek başına olduğunuzu görmek yolu sitem ederek devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Yolun sonu hevesi bitenleri değil kendi kendine yeteni uğurluyor. Neticesinde İlişkinin başında yaşanan duygu, coşku ve heyecan ilişki ortasında monotonlaşabiliyor. İlişkinin canlılığının kaybolması çıkacak sorunlara karşı sessiz, heveslere isteksiz, aşka hissiz duygular sunabiliyor.

İşte ilişkiyi canlı tutan 4 temel kural!

1-Güven vermek: Sadece aşk ilişkileri üzerine değil, insani ilişkilerin kırmızı bayrağı güvendir. Temeli oluşturup, insanı insana kenetler. İlişki içerisinde gözler ile konuşmak, açıklamaya gerek bile duymadan anlamak ve anlaşılmak çok değerlidir.

2-Pozitif olmak: Partnerinizin yaşamış olduğu kötü günü anlayışla karşılayarak onu motive etmeniz çok kıymetli olacaktır. İlişki biriyle olmak değil, birine destek olmayı getirir.

3-Saygılı olmak : Saygı, bazen dinlemek, bazen özel alanda dinlenilmeye izin vermek olabiliyor. Hassas noktalar konusunda saygı duymak, sorunları çözmeye ve uzlaşmaya hazırlıklı olmak en büyük saygı göstergesidir.