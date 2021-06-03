İlginç koleksiyoner: Taş görünce dayanamıyor

Oluşturduğu taş koleksiyonu hakkında bilgi veren İsmail Develioğlu, "Ben doğa tutkunuyum. Fotoğraf çekmeyi ve kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada gezerken taşların farklılıklarını fark ettim. Bende son bir yılda taş hobisi başladı. 10 bine yakın taş topladım. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde çok farklı taşlar var. Oluşan bu hobim doğaya olan merakımı daha da fazlalaştırdı" diye konuştu.



Develioğlu, taş koleksiyonunun kendini mutlu ettiğini belirterek, "Evde o kadar çok taş var ki, bazen eşim bu taşlardan dolayı 'bina çökecek' diyor. Ben taşları görünce dayanamıyorum. Bu merakımın sonu yok biliyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimde 3 ile 10 milyon öncesine ait taş fosiller var. Farklı kentlere gittiğimde de taşları alıp buluyorum. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum" ifadelerini kullandı.

