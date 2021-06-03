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03 Haziran 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 14:30:00

İlginç koleksiyoner: Taş görünce dayanamıyor

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Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası İsmail Develioğlu (50), bir yıl önce taşlara merak sardı. 'Taş görünce almadan duramıyorum' diyen Develioğlu bir yılda 10 binden fazla taş biriktirdi. Develioğlu, uzmanlardan bazılarının 3 ile 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendiği taşlara gözü gibi bakıyor.

Oluşturduğu taş koleksiyonu hakkında bilgi veren İsmail Develioğlu, "Ben doğa tutkunuyum. Fotoğraf çekmeyi ve kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada gezerken taşların farklılıklarını fark ettim. Bende son bir yılda taş hobisi başladı. 10 bine yakın taş topladım. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde çok farklı taşlar var. Oluşan bu hobim doğaya olan merakımı daha da fazlalaştırdı" diye konuştu.

Develioğlu, taş koleksiyonunun kendini mutlu ettiğini belirterek, "Evde o kadar çok taş var ki, bazen eşim bu taşlardan dolayı 'bina çökecek' diyor. Ben taşları görünce dayanamıyorum. Bu merakımın sonu yok biliyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimde 3 ile 10 milyon öncesine ait taş fosiller var. Farklı kentlere gittiğimde de taşları alıp buluyorum. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : KAYSERİ DEVELİOĞLU taş koleksiyonu
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