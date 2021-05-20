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20 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00

İlginç koleksiyon: Taşlara yazı yazıyor

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Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Çakıl (89), küçük yaşlardan beri taşları yontarak şekillendirdikten sonra üzerlerine kazıyarak yazılar yazıyor.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Çakıl (89), küçük yaşlardan beri taşları yontarak şekillendirdikten sonra üzerlerine kazıyarak yazılar yazıyor. Bölgedeki yıkılan evlerden topladığı çeşitli ebatlardaki 450 taşın üzerine şiir, mani ve özlü sözler yazan Çakıl, bunları evinin bahçesinde biriktirdi. Hüseyin Çakıl, en büyük hayalinin taşların müzede sergilenmesi olduğunu söyledi.

Küçük yaşlardan beri taşlara figürler çizdiğini, ilerleyen süreçte ise kazıyarak yazdığı yazılar ile sanat eserine dönüştürdüğünü anlatan Çakıl, "Bugüne kadar 450 taşı bu şekilde yazarak evimin bahçesinde sergiliyorum. Bazı insanlara saçma geliyor ama benim için bunlar sanat eseri. Kimi zaman çocuklarım bu taşları kırmak istiyor ama ben izin vermiyorum. Şu an evimin bahçesi müze gibi ama sadece çevremdekiler görüyor. Yetkililerin bu taşları müzede sergilemesi en büyük isteğim. O da olmazsa çocuklarım ve torunlarıma miras kalacak" dedi.

Etiketler : malatya yazıhan hüseyin çakıl
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