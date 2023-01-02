Ilgaz Dağı'nda aile mutluluğu
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışının yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar kızaklarıyla kaydı.
Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışının yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar kızaklarıyla kaydı. Bir babanın çocuklarıyla kızakta kaydığı anlardaki mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.
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