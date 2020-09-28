İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi
Kaynak: AA
İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi sunuldu.
Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.
Haliç'te su perdesi üzerinde Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü gösterisi düzenleniyor. https://t.co/IBsxOQ8H76— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2020
- İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi
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