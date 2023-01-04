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04 Ocak 2023 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 19:30:00

İklim değişti uykuyu unuttular

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Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan boz ayılar, havalar sıcak devam edince kış uykusunu unuttu. Boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşıp yemek araması görenleri şaşırttı.

Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan boz ayılar, havalar sıcak devam edince kış uykusunu unuttu. Boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşıp yemek araması görenleri şaşırttı.

KÖYLÜLER GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören köylüler, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

MERKEZE İNİP YİYECEK ARIYORLAR

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Boz ayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde toplu konutlara kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, dağıtarak yiyecek arıyor. Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.

Etiketler : kars sarıkamış iklim ayı kış uykusu Sarıkamış
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