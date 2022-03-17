İkizlerin zorlu okul yolculuğu bitiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer İnce, ikiz kızlarını yağmur, çamur dinlemeden toprak yolda 5 kilometre traktörüyle taşıyarak okul servisinin geçtiği güzergahtaki asfalt yola çıkarıyor. Fedakar baba, Menteşe Belediyesinin yolu iyileştirme çalışmasına başlamasının mutluluğunu yaşıyor.



İnce, yolun yapılması için belediyeye müracaatta bulunduğunu belirterek, çalışmalara başlayan Menteşe Belediyesine teşekkür etti.

İkiz kızlarının Muğla'da bir akrabasının yanında kaldığını hatırlatan İnce, "Belediyemiz sağ olsun. Allah razı olsun. Kızlarım şu an Muğla'da. Yol yapıldıktan sonra evime getireceğim." dedi.

İnce, kızlarının daha önce okul servisine zorlukla getirip götürdüğünü ifade ederek, "Ne mutlu. Yol yapılınca kızlarım okula evden gelip gidecekler. Çocuklarım akşam, sabah yanımda olacak. Çok rahat ve güzel olacak. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bir ben değil bölgede yaşayan herkes mutlu olacak." diye konuştu.