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26 Eylül 2023 Salı 07:01:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 07:01:00

İkizlerin hayali gerçek oldu

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Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı.

Uşak'ta ilkokuldan üniversiteye kadar aynı sırayı paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri Ayşe ve Ayça Bilgin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde matematik öğretmeni olarak göreve başladı.

Öğretmen kardeşler "Okulun iki matematik öğretmenine ihtiyacı vardı, ikimiz de ilk tercihimize buranın adını yazdık. Şans ve başarı faktörüyle aynı okula atandık. Bu duruma ailemiz de sevindi, biz de çok sevindik" dedi.

Etiketler : ikiz öğretmen uşak
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