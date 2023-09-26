İkizlerin hayali gerçek oldu

Uşak'ta ilkokuldan üniversiteye kadar aynı sırayı paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri Ayşe ve Ayça Bilgin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde matematik öğretmeni olarak göreve başladı.



Öğretmen kardeşler "Okulun iki matematik öğretmenine ihtiyacı vardı, ikimiz de ilk tercihimize buranın adını yazdık. Şans ve başarı faktörüyle aynı okula atandık. Bu duruma ailemiz de sevindi, biz de çok sevindik" dedi.