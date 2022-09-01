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01 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

İkizlerin alkışlanacak başarısı! Kampüste de beraberler

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Gaziantep'te tek yumurta ikizleri aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyacak olan kardeşlerin şimdiki hedefi aynı yerde görev yapabilmek.

HİÇBİR ZAMAN AYRILMADILAR

Gaziantep'te ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı. Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanan tek yumurta ikizleri, üniversite yıllarının ardından birlikte atanarak aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayalini kuruyor.

EN İYİ ARKADAŞ VE YOLDAŞ

Kardeşiyle aynı üniversitenin aynı bölümünü kazanmanın sevincini yaşayan Tuba Bozkurt, "Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. Bundan sonraki hedefimiz bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : gaziantep kampüs ikizler
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