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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:19:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:19:00

İkizlerden şifa mesaisi

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Tek yumurta ikizi doktor Esma ile Esra aynı hastanede mesai yapıyor.

25 yaşındaki tek yumurta ikizi Esma ile Esra Nakipoğlu, Konya Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. Esma Nakipoğlu "Hastalar bizi karıştırıyor. Kardeşime muayene olanlar yanlışlıkla tahlil sonuçlarını bana getiriyor, ben de yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Esra Nakipoğlu da sürekli birbirlerini motive ederek güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Benzerliğimizi avantaja döndürüp, moral ve motivasyonları düşük hastalarımızla daha iyi iletişim kuruyoruz. Kardeşimle aynı hastanede görev yapmaktan çok memnunum, gururluyum" dedi.

Etiketler : tek yumurta ikizi konya pratisyen hekim
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