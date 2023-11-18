İkizlerden şifa mesaisi

25 yaşındaki tek yumurta ikizi Esma ile Esra Nakipoğlu, Konya Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. Esma Nakipoğlu "Hastalar bizi karıştırıyor. Kardeşime muayene olanlar yanlışlıkla tahlil sonuçlarını bana getiriyor, ben de yardımcı oluyorum" diye konuştu.



Esra Nakipoğlu da sürekli birbirlerini motive ederek güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Benzerliğimizi avantaja döndürüp, moral ve motivasyonları düşük hastalarımızla daha iyi iletişim kuruyoruz. Kardeşimle aynı hastanede görev yapmaktan çok memnunum, gururluyum" dedi.