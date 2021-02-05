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05 Şubat 2021 Cuma 10:44:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 15:11:00

İkizler yürümek için yardım bekliyor

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde, Nazlı ve İsmail Hezer çiftinin hayatlarını birleştirdikten 8 yıl sonra dünyaya gelen ikizlerine, serebral palsi teşhisi konuldu.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, Nazlı ve İsmail Hezer çiftinin hayatlarını birleştirdikten 8 yıl sonra dünyaya gelen ikizlerine, serebral palsi teşhisi konuldu. Nazlı Hezer, 3 yaşına giren Ebrar ve Serhat'ın ay sonunda Rusya'da ameliyat olmaları gerektiğini ancak bu operasyonun 70 bin TL olduğunu söyledi. Hezer, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için destek beklediklerini belirtti.

Nazlı Hezer, ikiz çocuklarının ameliyat olabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini belirterek, "Evlendikten 8 yıl sonra ikiz çocuklarım oldu. Erken doğdular ve doğuştan engelliler. İkiz çocuklarıma serebral palsi hastalığı tanısı konuldu. Kısa süre önce Rusya'da Ulzibat yöntemi bir operasyon yapıldığını duyduk. Türkiye'de böyle bir şey yok fakat bizim de imkanımız yok. O yüzden hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın yürümesi, bağımsız olabilmeleri ve onların tedavileri için destek bekliyoruz" dedi.

'ONLAR BU DÜNYANIN CENNETİ'

Hezer, çocuklarının tedavisi için doktor ile iletişime geçtikten sonra umutlandıklarını belirterek, "Rabbim beni müjdelendirdi ikizlerimle. Doğuştan engelliler. Daha sonra doktorlar, ikiz çocuklarımın serebral palsi hastalığı olduğunu bize söylediler. Beyin hasarı var çocuklarda. Kısa süre önce Rusya'da bir doktorun bunu tedavi edebileceğini öğrendik ve doktorla iletişime geçtik. Yapılacak olan tedaviden sonra çocukların yürüyebileceğini söyledi bize. Bizim için de büyük bir umut oldu. Fakat dediğim gibi engelli ikiz büyütmek çok zor. İkiz annesi olmak da çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. İkizlerimizi çok seviyorum. Onlar dünyanın cenneti. Hiçbir anne evladının ölümünü asla görmek istemez" diye konuştu.

Etiketler : van nazlı hezer ismail hezer ikizler serebral palsi
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