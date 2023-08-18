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18 Ağustos 2023 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 07:28:00

İkizine can oldu

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Hüseyin Akkaya'nın karaciğeri, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır hasar aldı. T

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Hüseyin Akkaya'nın karaciğeri, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır hasar aldı. Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde yakınlarından yapılan tetkiklerinde sadece ikiz kardeşi Selin Akkaya ile dokularının uyuştuğu belirlenen Hüseyin, kardeşinden alınan doku ile hayata tutundu.

Selin Akkaya, ikiziyle karaciğer dokusunun uyuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi. Kardeşinin yaşaması için zorluklara katlandığını anlatan Akkaya, "Kardeşime can olmak, hayat olmak istedim. O süreç içerisinde hiçbir şey gözüm görmedi sadece kardeşim yaşasın istiyordum. Kardeşim çok şükür şu an iyi. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bize kardeşimizin acısını yaşatmadılar ve sağlığımızı iyi düzeye getirdikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Akkaya, ikiz kardeş olunca aralarındaki bağın farklı olduğunu, yapılan doku naklinin ardından kardeşine bağının daha da arttığını ifade etti.

Anne Perihan Akkaya ise nakille oğlunun yeniden hayata döndüğünü belirterek, doktorlara teşekkür etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Fatih Gönültaş ise kaza sonrası hastanelerine getirilen Hüseyin'in durumunu ciddi olduğunu belirterek, nakil sonrası hastanın hayata tutunduğunu söyledi.

Etiketler : İkizine can oldu Hüseyin Akkaya Doç. Dr. Fatih Gönültaş
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