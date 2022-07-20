İkiz mutluluk

Kastamonu'da ikiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi. Aynı gün çifte düğün yapıldı.



Veteriner hekim Eray Çınar, Ardahan'da görevi sırasında, öğretmen Nagihan Göğercin ile tanıştı. Eray Çınar, Ankara'daki ikiz kardeşi Koray'ı, kız arkadaşının ikizi Neslihan Göğercin ile tanıştırdı.

Evlenme kararı alan Eray Çınar ile Nagihan Göğercin ve Koray Çınar ile Neslihan Göğercin, önce Ardahan'da, ardından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yapılan çifte nikah ve düğün ile dünya evine girdi.