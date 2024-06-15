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15 Haziran 2024 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:10:00

İkiz geyiklere ‘anne şefkati'

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce ikiz geyik yavruları dünyaya geldi.

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce ikiz geyik yavruları dünyaya geldi. Normal doğumdan bir ay önce 750 gram ağırlığında doğan ikiz geyik yavrularının bakımını anneleri reddetti. İkiz geyik yavrularına şimdi görevliler tarafından "anne şefkatiyle" bakılıyor.

Etiketler : Gaziantep Doğal Yaşam Parkı İkiz Geyik Yavruları
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