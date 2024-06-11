İkiyüzlü insanlar böyle anlaşılıyor!

İnsanları bir çırpıda tanımak, karakterleri hakkında yorum yapmak kolay değil. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri olan Kıyafetname yüz şekline göre karakter analizi sunuyor.

Kıyafetname Türkçe ve Farsça' da kılık, elbise, görünüş anlamına gelir. El, ayak, yüz, göz, sakal ve ilk göze çarpan diğer unsurlarla analizleyen Kıyafetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseridir. İnsanların bilinmeyen ve gözükmeyen iç dünyasını ortaya çıkarmak amacıyla yazılmıştır.

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE KARAKTER ANALİZİ

İşte Kıyafetname'de geçen yüzle alakalı insan tanıma örnekleri;

Kafası yassı olanlar için kötü anlamlar ifade edilirken, küçük kafalılar için eğlenceli olduğu bahsedilir.

Geniş ağız fazla cesaret fazla eril enerji anlamına gelir. Ağzı küçük olan iyi huyludur. Ağzı eğik olan güvensiz olur.

Yüzde bulunan ben vefâlı olma şeklinde değerlendirilirken göz kapağındaki ben hasetçi ve hileci olma durumuna işaret eder.

Çok geniş alınlılar kavgacılıkla ve huyu kötü olmayla ilişkilendirilmiştir. Dar alın bilmezlikle, vahşetle, ahmak ve bencillikle bağlantılı olarak ele alınmıştır.

Boynun kısa olması olumsuz bir duruma işaret eder.

Dudakların kalın olması, kızgın ve olumsuz anlamı taşır. Dudakların orta ince halde olup kızıllık tonu taşıması iyi niyete işarettir.

Büyük kulağa sahip olanların sert, kaba olmakla birlikte uzun yaşadığına, küçük kulağa sahip olmanın ihtiyaç sahibi, yoksul olmakla, orta büyüklükteki kulağın arzu edilen kulak biçimi olduğu vurgulanmıştır

Çenenin küçük ya da büyük, uzun ya da kısa olması kötü özellik anlamına gelirken, çenenin orta boy biçimde olması iyi anlam taşır.