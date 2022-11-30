İkinci bahara yelken açtılar

Sinop Gerze Huzurevi mutlu bir olaya ev sahipliği yaptı. 3 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine Sinop'un Gerze ilçesindeki huzurevine yerleşen 70 yaşındaki Sefer Bozkurt, burada 83 yaşındaki Fatma Şahin ile tanıştı.



Bir süredir Şahin'den hoşlandığını ancak 'saygısızlık olur' diye düşünerek açılamadığını söyleyen Sefer Dede, arkadaşları vesilesiyle Fatma Nine'yle tanışarak birlikte vakit geçirmeye başladı. Çift dün gözyaşları içinde nikah kıydı.