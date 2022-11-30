VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu
Rapor: ABD'de orduya güven yüzde 50'nin altında
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
30 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00

İkinci bahara yelken açtılar

ABONE OL

Huzurevi'nde tanışan 70 yaşındaki Sefer Dede ile 83 yaşındaki Fatma Nine bir yıllık aşklarını nikah masasında taçlandırdı.

Sinop Gerze Huzurevi mutlu bir olaya ev sahipliği yaptı. 3 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine Sinop'un Gerze ilçesindeki huzurevine yerleşen 70 yaşındaki Sefer Bozkurt, burada 83 yaşındaki Fatma Şahin ile tanıştı.

Bir süredir Şahin'den hoşlandığını ancak 'saygısızlık olur' diye düşünerek açılamadığını söyleyen Sefer Dede, arkadaşları vesilesiyle Fatma Nine'yle tanışarak birlikte vakit geçirmeye başladı. Çift dün gözyaşları içinde nikah kıydı.

Etiketler : sinop ikinci bahar huzurevi
Karlar altında konser

Karlar altında konser
Baba acısı

Baba acısı
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek
Dominik yolcusu

Dominik yolcusu
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı
Artık eğitmen

Artık eğitmen

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX