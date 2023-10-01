İkinci bahara ‘evet'

GÖRÜLMEYE DEĞER MUTLULUK

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Metin Uysal ve Suna Vural dünyaevine girdi.

Uysal ve Vural çiftinin nikah şahitliğini Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur ve Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü yaptı. Törende "evet" diyen çiftin mutluluğu görülmeye değerdi.

TÜM SAKİNLER GÖBEK ATTI

Nikahın ardından ilk danslarını yapan Uysal çifti, daha sonra huzurevi sakinleri ve çalışanları ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Nikahta konuşma yapan Muğla Aile Sosyal hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı "Ömürlerinin ikinci baharında, kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor, umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi.