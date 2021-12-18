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18 Aralık 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 20:30:00

İki yıllık hasret sona erdi... Ekspres eğlence

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Turistik Doğu Ekspresi treni, pandemi nedeniyle 21 aylık aranın ardından yeniden seferlerine başladı. 15 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan, 1300 kilometrelik yolu 33,5 saatte alan tren, yolcularıyla birlikte Kars'a ulaştığında sazlı sözlü türkülerle karşılandı.

HALK OZANLARI GELDİ

Pandemi nedeniyle 21 ay önce ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması, Kars'ta sevinçle karşılandı. 15 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 1300 kilometrelik yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde karşılanan trenin yolcuları unutulmaz dakikalar yaşadı.

MASAL GİBİ YOLCULUK

Masal gibi yolculukları 33,5 saat süren Doğu Ekspresi yolcuları karşılarında halk ozanlarını görünce mutlulukları katlandı. Sazlı sözlü karşılama töreninde keyifli dakikalar yaşayan yolcular, Ankara-Kars ve Kars-Ankara seferlerini haftada 2 kez düzenleyen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin artırılmasını istedi.

Etiketler : doğu ekspresi kars sarıkamış
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