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30 Mart 2023 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 22:30:00

İki kaplumbağa kurtarıldı

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Hatay'da depremde oluşan yarıkta mahsur kalan iki kaplumbağayı muhtar kurtardı.

Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut "Sadece bu hayvanlar değil depremden etkilenen hasta veya yaralı hayvanları da bulduk ve görevlilere teslim ettik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'ın Hassa ilçesinde oluşan yarığa düşerek mahsur kalan iki kaplumbağa, muhtar tarafından fark edilerek kurtarıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sırasında Hassa ilçesine bağlı kırsal Yenice, Hacılar ve Söğüt mahalleleri arasındaki arazide derin yarıklar oluştu. Mahalle sakinleri tarlalarını kontrol etmek için geldikleri alanda, yarıkta mahsur kalan iki kaplumbağayı fark etti. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut tarafından kurtarılan yaklaşık dörder kilogram ağırlığında, on beşer santimetre boyundaki kaplumbağalar, doğaya salındı. Kaplumbağalar, kısa sürede ormanlık alana girerek uzaklaştı. Bulut, AA muhabirine, depremlerin insanları olduğu gibi doğadaki diğer canlıları da etkilediğini söyledi. Mahallenin yakınından geçen derin ve geniş yüzeysel kırıkları gezdiklerinde içeride yaklaşık 50 gündür mahsur kaldıklarını düşündükleri iki kaplumbağayı fark ettiklerini anlatan Bulut, "Hayvanlar buradan çıkamamış. Ellerimizle aldık ve doğal hayatlarına saldık. Sadece bu hayvanlar değil depremden etkilenen hasta veya yaralı hayvanları da bulduk ve görevlilere teslim ettik." dedi. Bulut, tarlalarının içinde de yarıklar oluştuğunu ancak kaplumbağaların bulunduğu yerin orman içinde olduğunu dile getirdi. Çevrede yaban hayvanlarının da yaşadığını ifade eden Bulut, "Elimizden geldiğince kurtarıp yetkilere veya Milli Parklar görevlilerine teslim etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Etiketler : hatay deprem kaplumbağa

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