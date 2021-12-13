İki festivalde 7 ton hamsi tüketildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı etkinlikte dağıtılan 5 ton hamsi, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda da 41 üniversiteden katılımla düzenlenen Hamsi Festivali'nde yaklaşık 3 bin kişi yer aldı, 2 ton hamsi ikram edildi.