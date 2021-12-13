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13 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00

İki festivalde 7 ton hamsi tüketildi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı etkinlikte dağıtılan 5 ton hamsi, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda da 41 üniversiteden katılımla düzenlenen Hamsi Festivali'nde yaklaşık 3 bin kişi yer aldı, 2 ton hamsi ikram edildi.

Etiketler : Düzce Akçakoca ilçesi Hamsi Festivali
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