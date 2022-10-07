AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR



Malatya Battalgazi'de ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Akman, eşine yardım için gittiği fırında ekmek yapmayı öğrenip, usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman, 15 yıldır eşinin kurduğu fırın işletmesinde çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Zeynep Akman "Haftada bir gün izin kullanıyorum. İzin günümü de ev işlerine ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEKLİYOR



Zeynep Akman, "Çocuklarımla fırına gelip giderken ekmek yapmayı öğrendim. Önce tezgahta başladım, sonra hamura geçtim derken usta olup çıktım" dedi. Akman, çevredeki vatandaşların ve mahalle sakinlerinin olumlu tepkiler verdiğini belirterek özellikle bu tarz girişimlerde kadınların ilgisinin fazla olduğunu belirtti.

'EN ZORU OCAK KISMI'



Zeynep Akman, "Hamur kesme ve tırnak işi en rahat olan aşama, en zor bölüm ise ocak kısmı. Çünkü yemeklerin yanma riski var, bayağı zorluk çekiyorum" dedi.