İki ayda 7 bağış kumbarası çalındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde SMA Tip 1 hastası İrem Nur Çakto'nun (1) yurt dışında gen tedavisi olabilmesi için birçok esnaf dükkanlarına bağış kumbarası koydu. Ancak son iki ayda o bağış kumbaralarından 7'si çalındı. Son olarak bir pastaneye konulan kumbaranın çalınması kameralarla tespit edildi.

Anne Ceylan Çakto "1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk" dedi.

