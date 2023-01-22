İhtiyaç sahipleri için emek veriyor

Eskişehir'de yaşayan ve geçmişte terzilik yapan 88 yaşındaki Şerife Yörükçü, ihtiyaç sahibi çocuklara şapka, kazak, kaşkol örerken, yeni evlenecek gelin adaylarına ise dantelden çeyiz diziyor. Şerife Teyze, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmadan günde bir yumak ip bitiriyor. Tüm ürettiklerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

