Iğdır'dan takibe alınan bozkır kartalı göçe başladı
Iğdır'da üzerine uydu verici takılarak takip altına alınan bozkır kartalının (aquila nipalensis), kışı geçirmek için güney yarım küreye göç yolculuğu başladı.
Iğdır'da üzerine uydu verici takılarak takip altına alınan bozkır kartalının (aquila nipalensis), kışı geçirmek için güney yarım küreye göç yolculuğu başladı. Aras Kuş Cenneti'nde 18 Eylül'de halkalanan, 23 günde 824 kilometre yol kateden bozkır kartalı, en yüksek hıza saatte 48 kilometreyle ulaştı, en uzun mesafeli molasız uçuşunu ise 75 kilometre yaparak gerçekleştirdi.
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