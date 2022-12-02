Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu

Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Vali Yolu Caddesi'nde bulunan bir kafede mutfağa geçerek çay, pasta, börek, gözleme, çiğ köfte ve diğer siparişleri hazırladı.

Okulda eğitim gören özel öğrenciler de öğretmenlerinin hazırladığı ürünleri kafeye gelen müşterilere servis etti.

Fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla uygulanan projeden elde edilen gelir, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Okulun müdürü Rıdvan Artantaş, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Özel bireylere destek verilip rehber olunduğunda neler yapabileceklerini topluma göstermek için böyle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Artantaş, "Toplumda engelli bireylerin de olduğu anlayışını yaymak için bu programı düzenledik. Öğretmenlerimiz tarafından ikramlar hazırlandı, öğrencilerimiz tarafından rehber öğretmenlerin gözetiminde müşterilere ikram edildi. Buradan elde edilen gelir de öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır." dedi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, ayrıca müzik eşliğinde halay çekip, yöresel oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.