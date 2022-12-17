Iğdır'da iki gündür yoğun sis etkili oluyor
Kaynak: AA
Iğdır'da üç gündür etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Iğdır'da sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştü. İki gündür süren sisli havada sürücüler zor anlar yaşadı.
Cadde ve sokakların iki gündür sisle kaplandığı kentte, sürücüler araç farlarını yakarak ilerledi.
Iğdır'ın Nahçıvan, Kars ve Ağrı kara yollarında da sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
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