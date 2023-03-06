Iğdır'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır'da iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, iş yerlerinin tabelaları ve çatılar zarar gördü.

Özellikle düz coğrafyası nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu kentte, toz taşınımı kara yollarında seyreden araç sürücülerini de etkiledi.

Fırtınadan zarar gören yapıların tespiti için ekiplerce çalışma başlatıldı.