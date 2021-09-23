İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

İSTANBUL'da Sevinç ve Mehmet Akgün çifti aynı İETT hattında şoförlük yapıyor. İETT'de 2 yıldır görev yapan Sevinç Akgün, "Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi, çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz, inşallah çoğalırız" dedi.



Mehmet Akgün ise , "Eşimle gurur duyuyorum. Özellikle körüklü otobüs kullanması beni çok gururlandırıyor. Beykoz yolunda büyük otobüs kullanmak gerçekten çok zor" diye konuştu. Sevinç Akgün'ün babası Ahmet Engin Muslu da emekli İETT şoförü. Muslu, "Kızıma bu mesleği aşıladığım için çok mutluyum. Bayramlar da bile İETT'de çalışırdım. Şu anda evim olmasa otobüste yatabilirim. Otobüs benim 5'inci çocuğum olabilir" şeklinde konuştu.