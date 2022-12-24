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24 Aralık 2022 Cumartesi 13:55:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 13:55:00

İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Habipler Mahallesi Edirne Eski Asfaltı'nda ilerleyen İETT otobüsü, Vefa Poyraz Caddesi'nden gelerek trafik ışıklarının bulunduğu yerden yola çıkan 10 DG 371 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında döndükten sonra duran araçtaki bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde İETT otobüsünün caddeden yola çıkan araca çarpması, aracın kendi etrafında döndükten sonra durması yer alıyor.

Etiketler : iett otobüs otomobil sultangazi kaza
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