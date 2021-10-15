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15 Ekim 2021 Cuma 11:36:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:36:00

İETT arızası öğrenciyi isyan ettirdi

Kaynak: Aksam.com.tr

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Sıkça yaşanan İETT arızaları vatandaşı çileden çıkartmaya devam ediyor. İstanbul'da sabah 07.30'da dersine yetişmek üzere evden çıkan bir öğrenci otobüs arızası nedeniyle okula gidemeyince cep telefonuyla video çekerek isyanını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde yetersizleşen İETT hizmetlerde aksama meydana getirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün bir öğrencinin isyanına neden oldu. Sabah erken saatte otobüs arızası nedeniyle okula gidemediğini belirten genç üniversite öğrencisi konuyu cep telefonundan kaydettiği video ile sosyal medyaya taşıdı.

Üniversiteli videoda "Bugün 15 Ekim Cuma günü, sabah 07-30 ve okula gidemiyorum. Otobüs durakta bozuldu ve arkadaki otobüsler gelemiyor. Bütün durak mağduruz şu anda." Sözleriyle şikayetini dile getirdi.

Etiketler : İETT otobüsü arıza öğrenci
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