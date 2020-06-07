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07 Haziran 2020 Pazar 19:12:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 19:12:00

İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu

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Suriye'nin İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve 43 gündür hastanede tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki yakınlarına ulaştı. Şehidin anne ve babasının ise haberi, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldığı öğrenildi.

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Tankçı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt, acı haberi hastanede aldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan akrabalarına ise haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Şirin Anayurt, "Vatan sağ olsun, çok üzgünüz" dedi. Şehidin cenazesinin, yarın Erbaa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un şehadet haberi, Tokat Valiliği resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Suriye İdlib'de 26.04.2020 tarihinde yaralanan tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Tokat Erbaalı hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2020 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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