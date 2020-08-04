  • BIST
    1113.81
  • Dolar
    6,9690
  • Euro
    8,2443
  • Altın
    441,9730
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den İnce yorumu: CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz
İDDEF'ten 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti
FETÖ'nün sırları ByLock yazışmalarından çıktı! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgütü böldü
İsrail mahkemesinden Kudüs Valisi Gays'ı serbest bırakma kararı
Güneydoğu'dan 7 ayda 4 milyar 819 milyon dolarlık ihracat
Yemen'deki Husiler selin vurduğu Sana için BM'den destek istedi
Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yarışmaları bekliyor
Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti
Türkiye çalışmalara hız verdi! Milli Muharip Uçak için tarih verildi
Cansuyu Derneği Mali'de yetimlerin yüzlerini güldürdü
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Kentsel dönüşüm için yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu
AB, Hong Kong'da seçimlerin ertelenmesine tepkili
Bayram tatili turizmi canlandırdı
TFF harcama limitlerini açıkladı!
Suriye'de görevli Mehmetçik Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı
Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor
Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza
Çin'de Hagupit tayfunu nedeniyle 380 binden fazla kişi tahliye edildi
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
04 Ağustos 2020 Salı 14:54:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 14:54:00

İDDEF yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

ABONE OL

İDDEF, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerce bağışlanan 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgedeki 2 milyon 829 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamada, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında, hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanların, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke, 253 bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.

Kurban çalışmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelere giden ekipler ve yerel görevliler vasıtasıyla yapıldığı anlatılan açıklamada, 63 bin 826 hisse kurbanın aracısız ilk elden kesilerek 2 milyon 829 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin, kurban etlerinin yanı sıra çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşamalarına katkı sağladığı kaydedildi.

Bağışçılara cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajı iletildiği bildirilen açıklamada, bağışçıların "www.iddef.org" internet sitesinden kurbanın hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenilebildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER