İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.
İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.
Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.
- İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
- Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü
- Barajda cansız bedenleri el ele tutuşmuş halde bulunan 2 arkadaş yan yana toprağa verildi
- Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı
- Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
- Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı