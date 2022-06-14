VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
"Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek"
New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı
BM: Arakanlı mülteciler Myanmar'da silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor
Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü
Yunanistan gerilimi tırmandırıyor!
Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotunun duyguları olduğu iddiası
Bakan Koca: Ankara'daki sel nedeniyle 8 kişi hastaneye nakledildi
Bakan Dönmez: Gazı karaya taşıyacak borular döşenmeye başlandı
Bakan Nebati duyurdu: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir
Bakanlıktan 'Adliyede yaz Kur-an kursu' açıklaması
Barajda cansız bedenleri el ele tutuşmuş halde bulunan 2 arkadaş yan yana toprağa verildi
Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı
Karadeniz gazında tarihi gün! Başkan Erdoğan, açıklama yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
'Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor'
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?
Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık
Başkan Erdoğan tarih verdi: Milletimizin her kesimini rahatlatacağız
"Cesareti varsa yapsaydı"
14 Haziran 2022 Salı 01:01:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 01:01:00

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı personel alımı adaylar başvuru ekranı
Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk

Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk
Kendi kanalında program yapacak

Kendi kanalında program yapacak
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
4 kişilik aile olduk

4 kişilik aile olduk
Zor günlerini ağlayarak anlattı

Zor günlerini ağlayarak anlattı
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
83 dolarla hayata tutundu

83 dolarla hayata tutundu
Boğazı salladı

Boğazı salladı
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX