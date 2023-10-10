VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Karl Nehammer'i ağırlıyor: Avusturya Şansölyesi Beştepe'de
İbn-i Sina'nın az bilinen reçetesi... Baş ağrısını anında yok ediyor! Geçmeyen ağrılara birebir
BM, AB'den Filistinlilere yardımı kesmemesini istedi
Hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor direksiyonu tekrar ona devretti! Teknik direktör Abdullah Avcı oldu
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
"Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz ve bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz"
10 Ekim 2023 Salı 16:28:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 16:28:00

İbn-i Sina'nın az bilinen reçetesi... Baş ağrısını anında yok ediyor! Geçmeyen ağrılara birebir

Kaynak: Aksam.com.tr

ABONE OL

İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't Tıbb kitabı şifa dağıtmaya devam ediyor. Ünlü alimin baş ağrıları için El-Kanun fi't Tıbb kitabında yer alan reçetesi merak ediliyor. İşte, çok aratılan ve deneyenlerin sağlık bulduğu İbn-i Sina'nın baş ağrısına iyi gelen önerisi...

Baş ağrısı gündelik hayatı aksatan bir sağlık problemi. Bazen ilaç kullansanızda geçmeyen bu ağrılara alimlerin doğal yöntemleri, reçeteleri işe yarıyor. Bu alimlerden biri olan İbn-i Sina baş ağrısı için menekşeyi tavsiye ediyor.

İbn-i Sina bin yıl önce ilaçların etkinliğini ispatlamak için deneyler yapmış, baş ağrısına birçok besin, çiçek ve baharat önermiş. El-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde baş ağrısına menekşeyi öneren İbn-i Sina bunun nasıl kullanılacağını da anlatıyor.

MENEKŞENİN FAYDALARI

Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir.

Menekşe yaprağı ile haşlanmış arpadan yapılan merhem, sıcak apselere iyi gelir, yaprakları uyuzu tedavi eder.

Öksürüklerde faydalıdır.

Mide iltihabına iyi gelir.

Böbrek ağrılarını tedavi eder, safraya iyi gelir.

Etiketler : ibni sina baş ağrısı menekşe sağlık
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX