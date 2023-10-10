İbn-i Sina'nın az bilinen reçetesi... Baş ağrısını anında yok ediyor! Geçmeyen ağrılara birebir
Kaynak: Aksam.com.tr
İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't Tıbb kitabı şifa dağıtmaya devam ediyor. Ünlü alimin baş ağrıları için El-Kanun fi't Tıbb kitabında yer alan reçetesi merak ediliyor. İşte, çok aratılan ve deneyenlerin sağlık bulduğu İbn-i Sina'nın baş ağrısına iyi gelen önerisi...
Baş ağrısı gündelik hayatı aksatan bir sağlık problemi. Bazen ilaç kullansanızda geçmeyen bu ağrılara alimlerin doğal yöntemleri, reçeteleri işe yarıyor. Bu alimlerden biri olan İbn-i Sina baş ağrısı için menekşeyi tavsiye ediyor.
İbn-i Sina bin yıl önce ilaçların etkinliğini ispatlamak için deneyler yapmış, baş ağrısına birçok besin, çiçek ve baharat önermiş. El-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde baş ağrısına menekşeyi öneren İbn-i Sina bunun nasıl kullanılacağını da anlatıyor.
MENEKŞENİN FAYDALARI
Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir.
Menekşe yaprağı ile haşlanmış arpadan yapılan merhem, sıcak apselere iyi gelir, yaprakları uyuzu tedavi eder.
Öksürüklerde faydalıdır.
Mide iltihabına iyi gelir.
Böbrek ağrılarını tedavi eder, safraya iyi gelir.
- İbn-i Sina'nın az bilinen reçetesi... Baş ağrısını anında yok ediyor! Geçmeyen ağrılara birebir
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