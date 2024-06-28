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28 Haziran 2024 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 15:17:00

İbn-i Sina önerdi: Ömrü 10 yaş uzatıyor! Sarımsak bu şekilde tüketilirse…

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Sarımsak insan sağlığı açısından birçok farklı fayda sağlayabiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'da sarımsak hakkında asırlar öncesinden bazı önerilerde bulundu. Zira söz konusu besin İbn-i Sina'nın dediği şekilde tüketilirse, ömrü adeta 10 yaş uzatabiliyor. Detaylar haberimizde…

Sarımsak, sağlık açısından faydalı besinler arasında gösterilebiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'da asırlar öncesinden sarımsakla ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Bunun yanı sıra sarımsak İbn-i Sina'nın önerdiği şekilde tüketilirse, ömrü adeta 10 yaş uzatabiliyor. Çünkü söz konusu yöntem, sarımsaktaki antibiyotik oranını artırabiliyor.

İBN-İ SİNA'NIN SARIMSAK ÖNERİSİ

İbn-i Sina asırlar öncesinden közlenmiş sarımsak tavsiyesinde bulunmuştu. Çünkü söz konusu besin közlendiğinde, antibiyotik oranını adeta 2'ye katlayabiliyor. Zira ısıya bağlı artan antibiyotik, vücuttaki kanı yağlardan arındırarak kötü kolesterol seviyesinin düşmesinde yardımcı olabiliyor. Bunun sonucunda ise, kalp ve damarların daha sağlıklı çalışması sağlanabiliyor.

İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği közlenmiş sarımsağın diğer faydalarından bazıları aşağıda yer alıyor.

· Közlenmiş sarımsak, kan dolaşımını dengeleyerek kalp ritmini düzenlemede yardımcı olabiliyor.

· Kalp ritmi düzgün çalışan bir vücut sisteminde, sinir hücrelerinin daha verimli olması sağlanabiliyor.

· İbn-i Sina'nın da önerdiği közlenmiş sarımsak, vücuttaki yağ depolarının hızlıca yakılmasında yardımcı olabiliyor.

· Kabızlık sorununa karşı faydalı olabiliyor.

· Vücuttaki enfeksiyon ve iltihaba karşı yardımcı olabiliyor.

Dikkat: İbn-i Sina'nın da önerdiği közlenmiş sarımsağı, alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.

Etiketler : ibni sina sarımsak sağlık
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