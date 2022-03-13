iBB'nin kar ile imtihanı!

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13 Mart 2022 Pazar 10:49:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 10:50:00

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Kaynak: İHA

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Karları temizlemek için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracı yolda kaldı. Kâğıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı. Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buz kaplı yollarda ilerleyemeyen araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da duramayarak kaza yaptı.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar 3 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karları temizlemek için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kâğıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da son üç gündür yoğun kar yağışından dolayı birçok noktada yollar karla kaplandı. Yağan kar nedeniyle buz tutan yollar trafik kazalarına sebep oldu.

Akşam saatlerinde Kâğıthane Hamidiye Mahallesinde yolun buzla kaplandığı bir sokakta yokuş aşağı inmeye çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı. Yolu açmak için yokuş aşağı kayan iş makinesi diğer otomobillere çarparak durabildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde karla kaplanan yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak bir araca çarpıyor ardından iş makinesi ve çarptığı araç diğer araçlara çarpıyor.

FRENİ TUTMAYAN ARACIN KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buz kaplı yollarda ilerleyemeyen araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da duramayarak kaza yaptı. Bir aracın başka bir araca çaptığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda araçları ile kaldı. Çevredeki vatandaşların ittiği araçlar güçlükle ilerlerken, freni tutmayan araçlar ise yolları buz pistine çevirdi. Birçok kazanın gerçekleştiği Esenyurt'ta, yokuş aşağı ilerleyen bir aracın duramayarak başka bir araca çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : İstanbul' KAR İBB Esenyurt
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